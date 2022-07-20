Российские средства ПВО сбили два летевших к авиабазе Хмеймим беспилотника боевиков

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии в среду вечером сбили два беспилотника, которыми боевики из Идлиба пытались атаковать авиабазу РФ Хмеймим, сообщил представитель российской группировки.

"Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков на удалении двух километров от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сказал он.

Он сообщил, что беспилотники, приближавшиеся к авиабазе Хмеймим с северо-восточного направления, были обнаружены российскими средствами ПВО в среду около 22:10.

"Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают предпринимать попытки совершения атак на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов кустарного производства", - заявил представитель российской группировки в Сирии.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в порту Тартус.

В Средиземном море на постоянной основе находится российская эскадра. В её составе - до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в пресс-службе Черноморского флота РФ.