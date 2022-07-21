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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Минфине США хотят добиться введения предельной закупочной цены на нефть из РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении добиться введения предельной закупочной цены для российской нефти к концу года.

Выступая на форме по безопасности в американском Аспене, он заявил, что если Россия "хочет доставлять свои энергоносители морским путем", то ей "нужно будет продавать нефть по более низкой цене", чтобы получить страховку от западных фирм, занимающихся страхованием морских перевозок нефти, сообщает издание Politico.

Замминистра отметил, что запрет на страхование российских нефтяных перевозок в соответствии с шестым пакетом санкций Евросоюза вводится в декабре.

Кроме того, по его словам, увеличение американских поставок нефти на мировой рынок обеспечит падение мировых цен на топливо.

Уолли Адейемо США
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