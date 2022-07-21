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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Додона оставили под домашним арестом еще на месяц

Додона оставили под домашним арестом еще на месяц
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Суд сектора Чокана в Кишиневе продлил на 30 суток домашний арест экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"Суд удовлетворил запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста. Он продлен на 30 дней", - отметили в пресс-службе.

Рассмотрение запроса прокуроров началось во вторник, продолжилось в среду, а решение было вынесено в четверг.

Как сообщалось, после задержания 24 мая Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию!".

Президент Санду категорически отвергает свою причастность к рассмотрению уголовного дела в отношении Додона. Она призвала прокуроров "рассматривать это дело максимально прозрачно и в строгом соответствии с законом".

Молдавия Игорь Додон
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