Китайский сервис такси Didi Global оштрафован на $1,2 млрд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Китайские власти оштрафовали оператора сервиса такси Didi Global Inс. на $1,2 млрд.

Как сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР, Didi пренебрегала законами в сфере кибербезопасности, безопасности данных и защиты персональной информации граждан. Ведомство проводило расследование в отношении компании с лета прошлого года.

Помимо штрафа, наложенного на саму компанию, власти также оштрафовали главного исполнительного директора Didi Чэнга Вэя и президента Джин Лю на $148 тысяч.

В июне 2021 года Didi провела листинг акций в Нью-Йорке, после чего почти сразу Управление по вопросам киберпространства Китая начало проверку в отношении деятельности компании на предмет нарушения законодательства в области работы с данными китайских граждан.

На этом фоне акции компании обрушились более чем на 70% с момента размещения. В июне текущего года компания объявила о делистинге, аргументировав это решение необходимостью урегулировать проблему претензий китайских регуляторов.

Разрешение спора с регулятором позволит компании также разместить акции на Гонконгской фондовой бирже.