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Ford решил сократить более 4 тысяч офисных сотрудников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor планирует сократить более 4 тысяч офисных сотрудников, о чем объявит в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, сокращения не затронут рабочих производственных предприятий Ford. Они коснутся, преимущественно, сотрудников офиса в Дирборне (штат Мичиган), задействованных в операциях по выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поскольку компания все больше фокусируется на производстве электромобилей.

По данным на конец прошлого года штат Ford в Северной Америке насчитывал 43 тыс. сотрудников.

Как отмечают источники, Ford планирует сокращения, чтобы уменьшить расходы. Компания ставит целью добиться экономии на ежегодных расходах в $3 млрд к 2026 году.

Акции Ford подешевели на 0,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 39%.

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