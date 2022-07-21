Нацбанк Украины снизил официальный курс гривны на 25%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) в четверг скорректировал официальный курс гривны к доллару США, понизив его на 25% – с 29,2549 грн./$1 до 36,5686 грн./$1 с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины, говорится в сообщении НБУ.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики", - отмечает Нацбанк.

НБУ подчеркивает, что официальный курс гривны к доллару США остается фиксированным.

"При высокой неопределенности фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они состоят в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важным условием восстановления экономики", - поясняет регулятор.

По оценкам Нацбанка, коррекция обменного курса увеличит приток и соответственно продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекулятивную составляющую поведения участников рынка и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

В то же время условия установления курса продажи и покупки валюты в наличном и безналичном сегментах рынка остаются неизменными, в частности, продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального, а в наличном сегменте – ориентироваться на спрос и предложение.

Кроме того, НБУ с 21 июля разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн. (в эквиваленте).

Такое решение создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что снизит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.

Помимо этого, Нацбанк изменил лимит на снятие наличных с гривневых платежных карт за границей с 50 тыс. грн. в месяц до 12,5 тыс. грн. (в эквиваленте) на семь календарных дней.

Сокращен также ежемесячный лимит на P2P-переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. до 30 тыс. грн. (в эквиваленте).

Нацбанк также установил ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн. (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в нацвалюте.

Кроме того, 25 июля 2022 года регулятор отменит разрешение для коммерческих банков на покупку наличной гривны у иностранных финучреждений за безналичную инвалюту.

Центробанк с 1 августа изменит алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков. "Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты", - отмечает НБУ.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ от 21 июля, которое обнародовано на сайте центробанка.