Shell думает потратить высокие доходы от нефти и газа на покупку бизнеса ВИЭ или buyback

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Англо-голландская Shell думает потратить высокие доходы от нефти и газа на покупку крупного бизнеса по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) или же выкуп собственных акций, сообщил глава компании Бен ван Берден в интервью газете FT.

По его словам, вместо того, чтобы строить коллекцию ветряных или солнечных электростанций в надежде продать производимую энергию, подход Shell состоит в том, чтобы предоставлять каждому клиенту низкоуглеродные решения, которые им нужны.

Как пишет издание, сейчас один из способов усилить стратегию Shell по энергопереходу – купить за счет денег, полученных от стремительного роста цен на нефть и газ, крупный бизнес по возобновляемым источникам энергии. Но, по словам ван Бердена, сделка такого масштаба и влияния, как поглощение BG (крупного игрока на рынке СПГ - ИФ), будет сложной. "Я намеренно воздерживался от больших дел в этой области, чтобы убедиться, что мы в первую очередь знаем, как работает их бизнес", - сказал он.

В отрасли предполагают, что Shell может купить датскую энергетическую компанию Orsted или германскую RWE, ориентированную на ВИЭ. Хотя ван Берден сказал, что обе эти сделки маловероятны, он добавил, что Orsted, в частности, не соответствует планам Shell, ориентированным на клиента. "Я был бы более склонен думать о RWE с клиентской базой, чем об Orsted с коллекцией ветряных электростанций", - добавил он.

По его словам, Shell предпочитает приобретать средние энергетические компании примерно за $1 млрд. В апреле он купил индийскую группу по возобновляемым источникам энергии Sprng Energy у Actis за $1,55 млрд.

"Попытка поймать падающий нож"

В будущем Shell продаст больше своих нефтяных активов и направит вырученные средства на финансирование других сделок для энергоперехода. По его словам, цены на нефть в течение всего года превышали семилетний максимум, но решить, когда лучше продавать нефть, становится все труднее. "Это немного похоже на попытку поймать падающий нож в данный момент времени", - заметил ван Берден.

В случае отсутствия крупного приобретения миллиарды долларов по-прежнему будут возвращены акционерам. В этом году Shell уже совершила выкуп акций на сумму $8,5 млрд. "Если вы можете немного экстраполировать то, что может произойти, мы можем выкупить очень значительную часть компании", - добавил он.

"Никогда не было такого количества дискуссий"

Ван Берден сказал также, что впервые за почти десятилетие, которое он руководит крупнейшей нефтегазовой компанией Европы, к нему прислушиваются чиновники, которые после начала конфликта на Украине изо всех сил пытаются лучше понять глобальную энергетическую систему и найти новые источники поставок. "По вопросам энергетической безопасности, энергетическому балансу, уровням инвестиций у меня никогда не было такого количества дискуссий с правительствами, как сегодня", - сказал он.

По словам ван Бердена, правительства слишком часто устанавливали цели по выбросам, не имея плана их достижения, и настаивали на сокращении добычи нефти и газа, не принимая мер по сдерживанию потребительского спроса. "До тех пор, пока общество считает, что, сокращая предложение (ископаемого топлива), вы каким-то образом заставите снизить спрос, это не является устойчивым способом решения проблемы энергетического перехода. Предложение должно корректироваться, но оно должно адаптироваться к меньшему спросу", - подчеркнул он.