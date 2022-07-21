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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Путин и саудовский принц обсудили дальнейшую координацию в рамках ОПЕК+

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках "ОПЕК плюс". С удовлетворением отмечено, что страны-участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей", - говорится в сообщении.

"Проведен также обмен мнениями о положении дел в Сирии с учетом итогов состоявшейся 19 июля в Тегеране встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что "с обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей".

Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
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