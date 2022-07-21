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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

WSJ сообщила об отказе властей ЕС вводить санкции против "ВСМПО-АВИСМА"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти ЕС отказались от предложения ввести санкции против производящей титан российской "Корпорации ВСМПО-АВИСМА", опасаясь возможных ответных мер РФ, сообщает в четверг The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

"ЕС в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции против металлургического гиганта "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", заявили дипломаты ЕС. Перед этим Франция и другие государства возражали против санкций из-за опасений ответного запрета России на экспорт титана в ЕС", - пишет издание.

The Wall Street Journal напоминает, что эта фирма является важнейшим поставщиком титана для Airbus SE - крупнейшей авиастроительной компании в мире.

Газета напоминает, что согласно появившимся на прошлой неделе материалам Еврокомиссии, ЕС изначально планировал ограничить поставки "Корпорации ВСМПО-АВИСМА" товаров двойного назначения и предметов военного материально-технического обеспечения.

ВСМПО-АВИСМА ЕС
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