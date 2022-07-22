В правящей партии Грузии недовольны высказываниями президента по европерспективе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что некоторые заявления президента Саломе Зурабишвили "наносят вред Грузии".

"Мы не раз пытались ей (президенту Зурабишвили - ИФ) кое-что объяснить, предоставляли информацию, но видимо, ей сложно все проанализировать и оценить", - сказал Кобахидзе в ночь на пятницу в эфире телекомпании "Имеди", комментируя ранее высказанные на другом грузинском телеканале обвинения Зурабишвили в адрес действующих властей Грузии.

Кобахидзе напомнил, что Грузия является парламентской республикой, в которой полномочия президента ограничены.

"Мы готовы еще раз объяснить все президенту, но надежды, что Зурабишвили что-то проанализирует, у нас нет", - сказал Кобахидзе.

Ранее 21 июля Зурабишвили в эфире Первого грузинского телеканала заявила, что действующие власти ведут двойную игру, делая вид, что хотят идти в Европу, но ничего конкретного для этого не предпринимают.

"В Грузию приезжает делегация европарламентариев, тот самый комитет, который работает по Грузии, и в это же самое время происходит что-то невероятное, пресс-спикеры в Брюсселе и Вашингтоне говорят нам - научитесь как-то вести себя. Я не знаю, до каких пор мы будем продолжать двойную игру, делая вид, что хотим идти в Европу, но ничего конкретного для этого не предпринимая, при этом мы слышим от представителей властей нападки на европарламентариев", - заявила Зурабишвили.

В Грузию 20 июля прибыла делегация Европарламента, которая провела встречи с президентом Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, представителями правящей партии "Грузинская мечта" и оппозицией. Европарламентарии интересовались о выполнении грузинской стороной 12 рекомендаций Европейской комиссии для получения в декабре Грузией статуса страны кандидата по вступлению в Евросоюз.

Правящая партия обнародовала план и сроки выполнения этих рекомендаций, однако представители радикальной оппозиции отказываются от сотрудничества с властями, требуя начала работы по выполнению рекомендаций на своих условиях - отставки действующего правительства и назначения временного правительства национального согласия. В "Грузинской мечте" заявляют, что требования оппозиции невыполнимы, так как они означают государственный переворот.

Главы стран Евросоюза 23 июня приняла решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов по вступлению в Евросоюз, а Грузии была предоставлена "европейская перспектива". Это решение Еврокомиссии вызвало определенное недовольство в Тбилиси.