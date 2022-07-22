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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников

Французов обвинили в создании многочасовых пробок в Дувре из британских отпускников
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В портовом Дувре образовались многочасовые очереди из машин британцев, которые хотят выехать на выходные во Франции. Британское правительство и администрация порта винит в этом французский иммиграционный контроль, которому не хватает проверяющих, передает Sky News.

Время ожидания перед границей достигает шести часов. Люди опаздывают на паромы. В Дувре введена "критическая ситуация". Туристов в компании P&O Ferries предупреждают, что им нужно выезжать с запасом минимум в шесть часов, чтобы успеть пройти все проверки.

Фото: Zuma/ТАСС

Гендиректор порта Дувра Даг Баннистер заверил, что несколько месяцев проводил подготовку к старту сезона отпусков, и принес извинения туристам. По его словам, в порту "в деталях" сообщали французским властям о прогнозируемых объемах перевозок, однако на французской границе все равно не хватило проверяющих, чтобы оперативно справится с потоком туристов. И уже около 4 утра в пятницу стало понятно, что начнутся проблемы.

Государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы и Северной Америки Грэм Стюарт также назвал причиной пробок действия французских властей, заявив, что британские пограничники тут ни при чем.

Sky News отмечает, что не совсем ясно, что конкретно подразумевает объявление "критической ситуации", и какие действия планирует предпринять администрация порта.

Дувр Великобритания Франция Даг Баннистер Грэм Стюарт
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