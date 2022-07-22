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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Мировой выпуск стали в июне упал на 5,9% до 158,1 млн т

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2022 года сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 158,1 млн тонн, сообщила организация.

Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 22,2% в годовом выражении, до 5 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

июнь 2022г. Динамика к июню 2021г. май 2022г. Динамика к маю 2022г.** Январь-июнь 2022г. Динамика к январю-июню 2021г.
Всего (64 страны) 158,1 -5,9 % 169,5 -6,7 % 949,4 -5,5 %
Китай 90,7 -3,3 % 96,6 -6,1 % 526,9 -6,5 %
Страны ЕС (27) 11,8 -12,2 % 12,9 -8,5 % 73,8 -6,2 %
Россия 5,0* -22,2 % 6,4 -21,9 % 35,4 -7,2 %
Россия, страны СНГ, Украина 5,9 -34,3 % 7,4 -20,3 % 43,6 -18 %
Турция 2,9 -13,1 % 3,2 -9,4 % 19,0 -4,6 %
Япония 7,4 -8,1 % 8,1 -8,6 % 46,0 -4,3 %
Индия 10,0 6,3 % 10,6 -5,7 % 63,2 8,8 %
Иран 2,2* -10,8 % 2,3 -4,3 % 13,6 -10,8 %
Северная Америка 9,6 -2,4 % 9,9 -3,0 % 57,2 -2,3 %
США 6,9 -4,2 % 7,2 -4,1 % 41,1 -2,2 %
Южная Америка 3,7 -4,9 % 3,8 -2,6 % 21,8 -2,8 %

* Предварительные данные

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