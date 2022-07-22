Мировой выпуск стали в июне упал на 5,9% до 158,1 млн т
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июне 2022 года сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 158,1 млн тонн, сообщила организация.
Россия в прошлом месяце, согласно предварительным данным ассоциации, снизила выпуск стали на 22,2% в годовом выражении, до 5 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|июнь 2022г.
|Динамика к июню 2021г.
|май 2022г.
|Динамика к маю 2022г.**
|Январь-июнь 2022г.
|Динамика к январю-июню 2021г.
|Всего (64 страны)
|158,1
|-5,9 %
|169,5
|-6,7 %
|949,4
|-5,5 %
|Китай
|90,7
|-3,3 %
|96,6
|-6,1 %
|526,9
|-6,5 %
|Страны ЕС (27)
|11,8
|-12,2 %
|12,9
|-8,5 %
|73,8
|-6,2 %
|Россия
|5,0*
|-22,2 %
|6,4
|-21,9 %
|35,4
|-7,2 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|5,9
|-34,3 %
|7,4
|-20,3 %
|43,6
|-18 %
|Турция
|2,9
|-13,1 %
|3,2
|-9,4 %
|19,0
|-4,6 %
|Япония
|7,4
|-8,1 %
|8,1
|-8,6 %
|46,0
|-4,3 %
|Индия
|10,0
|6,3 %
|10,6
|-5,7 %
|63,2
|8,8 %
|Иран
|2,2*
|-10,8 %
|2,3
|-4,3 %
|13,6
|-10,8 %
|Северная Америка
|9,6
|-2,4 %
|9,9
|-3,0 %
|57,2
|-2,3 %
|США
|6,9
|-4,2 %
|7,2
|-4,1 %
|41,1
|-2,2 %
|Южная Америка
|3,7
|-4,9 %
|3,8
|-2,6 %
|21,8
|-2,8 %
* Предварительные данные
** Подсчеты "Интерфакса"