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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара
Фото: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Два пилота погибли в результате крушения вертолета CH-47 Chinook в горном районе американского штата Айдахо. Об этом пишет NBC News.

Вертолет вылетел для тушения лесного пожара. Спасатели быстро обнаружили место крушения и доставили пилотов в больницу.

На данный момент причины аварии неизвестны.

Лесной пожар вспыхнул недалеко от города Салмон в Айдахо в воскресенье. По словам пожарных, огонь, возможно, не удастся локализовать до конца августа.

США Айдахо
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