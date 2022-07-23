В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

Фото: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Два пилота погибли в результате крушения вертолета CH-47 Chinook в горном районе американского штата Айдахо. Об этом пишет NBC News.

Вертолет вылетел для тушения лесного пожара. Спасатели быстро обнаружили место крушения и доставили пилотов в больницу.

На данный момент причины аварии неизвестны.

Лесной пожар вспыхнул недалеко от города Салмон в Айдахо в воскресенье. По словам пожарных, огонь, возможно, не удастся локализовать до конца августа.