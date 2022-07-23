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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В Запорожской области ударом повреждена система водоснабжения одного из районов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанести удар с помощью беспилотников по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области, заявил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Предварительно, уничтожена фильтровая установка второго подъема, труба, ведущая к машинному залу, повреждено машинное отделение, гаражи", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что проверяется состояние центрального водовода и уточняется информация по пострадавшим.

Хроника 24 февраля – 23 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область
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