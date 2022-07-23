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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Британские самолеты-разведчики стали втрое чаще летать у границ РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Стратегические разведывательные самолеты RC-135 Королевских ВВС Великобритании значительно увеличили количество полетов вблизи границ России, сообщило специализированное военное издание UK Defence Journal, ссылаясь на данные Минобороны.

Как отмечается, в декабре прошлого года британскими разведывательными самолетами было выполнено шесть полетов у границ России, а в марте 2022 года - 18.

По сведениям издания, ссылающегося на британских военных, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают выполнять задачи над Черным морем вблизи Украины, "следя за российскими вооруженными силами".

Как указывают британские военные, увеличение числа полетов осуществляется в целях более оперативного сбора разведданных во взаимодействии с аналогичными американскими самолетами, базирующимися в Соединенном Королевстве.

В настоящее время Великобритания располагает тремя такими самолетами, способными вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубину территории страны без нарушения ее госграницы.

Великобритания Россия США
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