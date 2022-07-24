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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Пожар охватил почти на 40 кв. км леса в Калифорнии

Больше 2 тыс. домов и предприятий остались без электричества

Пожар охватил почти на 40 кв. км леса в Калифорнии
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Быстро распространяющийся лесной пожар в Калифорнии перерос в один из крупнейших лесных пожаров в штате, власти вынуждены эвакуировать тысячи людей, сообщило агентство Associated Press (AP).

Пожар привел к отключению электроэнергии в более чем 2 тыс. жилых домов и предприятий, отмечается в сообщении.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, пожар начался в пятницу днем недалеко от города Мидпайнс в округе Марипоса, к субботе охваченная огнем площадь выросла до 40 квадратных километров.

Пожар тушат более 400 человек, привлечена авиация и тяжелая техника.

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