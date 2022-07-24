Взрыв произошел во время открытия храма в Сирии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Боевики устроили теракт во время открытия храма в сирийской провинции Хама, сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов.

"24 июля в городе Скальбия провинции Хама во время церемонии открытия храма "Айя-София" боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства", - говорится в сообщении.

Герасимов уточнил, что жертвами взрыва стали двое мирных жителей, 13 получили ранения. Российские военнослужащие не пострадали, добавил он.