Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В Эстонию прибыли корабли НАТО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1 - Standing NATO Maritime Group 1) прибыли в понедельник утром в Старую гавань Таллина и порт Мууга, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе", - сказал заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

По его словам, "подобные визиты способствуют расширению сотрудничества". "Помимо этого гости смогут ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории", - добавил Сельямаа, слова которого привели в пресс-службе.

Первые два корабля - штабной корабль ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman (он же по совместительству является флагманом SNMG1) и португальский фрегат NRP Corte-Real - пришфартовались у причальной стенки в Старой гавани Таллина утром 25 июля. Третье судно - британский танкер RFA Tidesurge - прибыло в порт Мууга.

По данным BNS, в понедельник командир группы коммодор Жанетт Моранг и капитаны кораблей провели встречу с заместителем командующего Силами обороны Эстонии генерал-майором Вейко-Велло Пальмом и вице-канцлером эстонского Минобороны по вопросам планирования государственной обороны Тийной Уудеберг.

В Эстонии корабли смогут пополнить свои запасы и приготовиться к выполнению дальнейших задач. В последний раз корабли SNMG1 посещали Эстонию в апреле этого года. В ходе этого визита военные моряки союзников провели совместные учения с эстонскими ВМС и ВВС.

Постоянные военно-морские группы НАТО - оперативные соединения повышенной готовности. Они способны проводить операции как в мирное, так и военное время.

Эстония НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Финляндия не намерена прекращать выдачу виз туристам из РФ из-за СВО на Украине

Власти Украины рассчитывают начать экспорт зерна по морю на этой неделе

Военная операция на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

Лавров заявил, что сделка по зерну не помешает РФ продолжить СВО на Украине

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

"Евровидение-2023" решили провести в Великобритании

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });