В Эстонию прибыли корабли НАТО

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1 - Standing NATO Maritime Group 1) прибыли в понедельник утром в Старую гавань Таллина и порт Мууга, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе", - сказал заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

По его словам, "подобные визиты способствуют расширению сотрудничества". "Помимо этого гости смогут ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории", - добавил Сельямаа, слова которого привели в пресс-службе.

Первые два корабля - штабной корабль ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman (он же по совместительству является флагманом SNMG1) и португальский фрегат NRP Corte-Real - пришфартовались у причальной стенки в Старой гавани Таллина утром 25 июля. Третье судно - британский танкер RFA Tidesurge - прибыло в порт Мууга.

По данным BNS, в понедельник командир группы коммодор Жанетт Моранг и капитаны кораблей провели встречу с заместителем командующего Силами обороны Эстонии генерал-майором Вейко-Велло Пальмом и вице-канцлером эстонского Минобороны по вопросам планирования государственной обороны Тийной Уудеберг.

В Эстонии корабли смогут пополнить свои запасы и приготовиться к выполнению дальнейших задач. В последний раз корабли SNMG1 посещали Эстонию в апреле этого года. В ходе этого визита военные моряки союзников провели совместные учения с эстонскими ВМС и ВВС.

Постоянные военно-морские группы НАТО - оперативные соединения повышенной готовности. Они способны проводить операции как в мирное, так и военное время.