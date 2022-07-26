Талибы обещали не допустить использования территории Афганистана террористами

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Новые власти Афганистана гарантируют, что территория Афганистана не будет использована террористическими организациями, заявил и.о. министра иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки, выступая на международной конференции в Ташкенте.

"Афганистан не будет источником дестабилизации в регионе, так как руководство гарантирует, что территория страны не будет использована Аль-Каидой (запрещена в РФ - ИФ) и другими террористическими организациями ", - сказал Муттаки.

По его словам, дальнейшей целью Афганистана является установление дипломатических отношений со всеми странами мира на основе взаимного уважения.

Муттаки подчеркнул, что основным ориентиром страны является "экономическое развитие, а также превращение Афганистана в хаб по развитию Центральной и Южной Азии".

В международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте участвуют делегации из более 20 стран мира, в том числе делегация Исламского Эмирата Афганистана (так называют талибы, представители запрещенной в РФ организации, свое правительство).

По данным МИД Узбекистана, основная цель мероприятия - выработка комплекса мер и предложений к подходам мирового сообщества по вопросам содействия стабильности, безопасности, постконфликтному восстановлению в Афганистане и его интеграции в процессы регионального сотрудничества в интересах афганского народа и всего мира.