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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Кабмин Украины отменил квоты на экспорт удобрений и ржи, сохранив их лицензирование

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины во вторник решил исключить рожь и несколько типов удобрений из перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2022 год, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По данным нардепа, постановление принято с целью отмены фактически действующего запрета экспорта минеральных удобрений и ржи с Украины.

По его информации, квоты на экспорт отменены для следующих товарных позиций: ржи; химических и минеральных азотных, калийных и фосфорных удобрений; удобрений минеральных или химических с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; товаров этой группы в таблетках или аналогичных формах или упаковках массой брутто до 10 кг.

При этом все указанные позиции одновременно включены в перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Как сообщалось, в начале марта текущего года правительство Украины ввело нулевые квоты на подлежащий лицензированию экспорт в 2022 году ржи, овса, гречки, проса, сахара и пищевой соли. А в начале июля Кабмин сократил до нуля (с 210 тыс. тонн в квартал) квоту на экспорт с Украины удобрений минеральных или химических, азотных (код по УКТВЭД 3102).

Украина
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