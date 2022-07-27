Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Об этом сообщило в среду Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" был направлен на возвращение в атмосферу 27 июля в 11:31 по Пекинскому времени. Большая часть космического аппарата распалась на части и уничтожилась, при этом небольшое количество обломков упало в южной части Тихого океана по рассчитанной безопасной траектории", - говорится в сообщении управления.

Корабль отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" 17 июля. Сразу после этого он перешел в состояние автономного полета и провел на орбите немногим больше недели в ожидании прибытия на станцию нового экспериментального модуля "Вэньтянь", который пристыковался к "Тяньгуну" в минувшее воскресенье.

В сообщении управления подчеркивается, что после расстыковки специалисты провели ряд испытаний космических технологий, необходимых для будущего орбитального строительства и управления космической станцией.

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" был запущен со стартовой площадки космодрома Вэньчань на острове Хайнань 20 сентября 2021 года. Он доставил на станцию около шести тонн припасов и оборудования. По данным управления, во время своей миссии корабль проводил орбитальные испытания, совершил два сближения и стыковку с базовым модулем станции.