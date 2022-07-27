Минобороны РФ сообщило о запуске паромной переправы из Краснодарского края в Мариуполь

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ запустило регулярную паромную переправу из Ейска (Краснодарский край) в Мариуполь, сообщили в министерстве.

"В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск-Мариуполь", - говорится в сообщении.

"Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик", - добавили в министерстве.

По его данным, паром будет совершать один круговой рейс в сутки. Судно вмещает до 700 тонн груза, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров.

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь взят российской армией под контроль.