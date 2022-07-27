В Анголе обнаружили самый большой розовый алмаз за 300 лет

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Анголе обнаружили крупный розовый алмаз в 170 карат, он может быть самым большим подобным камнем, найденным за последние 300 лет, сообщает в среду Associated Press.

"Этот побивающий рекорды и впечатляющий розовый алмаз... показывает, что Ангола является важным игроком на мировой арене по вопросам добычи алмазов", - заявил министр полезных ископаемых и нефти Анголы Диамантино Азеведу.

Алмаз обнаружили в аллювиальном алмазном руднике Луло, в честь чего он получил название "Роза Луло". Ангольская государственная компания по сбыту бриллиантов Sodiam продаст его на международном тендере.

Шахта Луло является источником большинства впечатляющих драгоценных камней Анголы, отмечает агентство. Именно в ней были найдены два самых крупных алмаза страны.