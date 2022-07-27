Германия согласилась выплатить новые компенсации за теракт 1972 в Мюнхене

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - МВД Германии согласилось выплатить дополнительные компенсации семьям израильских олимпийцев, убитых палестинскими террористами в Мюнхене в 1972 году, и сейчас ведет с этими семьями переговоры, передает АР.

В министерстве сказали, что 50-я годовщина трагических событий должна стать поводом, чтобы Берлин дал четкую политическую оценку случившемуся. Сумма выплат пока не была названа.

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене палестинская группировка "Черный сентябрь" взяла израильских спортсменов в заложники и потребовала освободить палестинских заключенных в Израиле и еще двоих в Германии. Германские силовики предприняли неудачную попытку освободить заложников. Погибли 17 израильтян и один германский полицейский.

Сразу после теракта Германия выплатила семьям погибших в общей сложности 4,19 млн марок (около 2 млн евро или $2,09 млн). В 2002 году на тот момент жившие родственники погибших получили еще 3 млн евро.

Семьи убитых считали, что им полагается около 40 млн марок компенсации и указывали на крупные просчеты в охране олимпийской деревни и затем в полицейской операции. Некоторые из них обещали бойкотировать памятную церемонию в Мюнхене в 2022 году.

В июне 2022 года власти Баварии пообещали рассекретить все документы, связанные с терактом 1972 года.