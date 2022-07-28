В аэропорту Софии провели эвакуацию из-за сигнала о минировании

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Софии два терминала эвакуировали и затем закрыли на проверку из-за сообщения о минировании, сообщило Болгарское национальное телевидение.

Сигнал об угрозе взрыва поступил незадолго до 9 утра (время совпадает с московским), уточнил телеканалу сотрудник пресс-центра полиции. Поскольку в сообщении не говорилось, где именно заложена бомба, пришлось эвакуировать оба терминала.

По факту инцидента начато расследование.