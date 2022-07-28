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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

ENTSO-E разрешила увеличить экспорт украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E разрешила увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза – до 250 МВт, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Для нас это ожидаемое решение, поскольку с начала возобновления экспорта в ЕС, с первых 100 МВт, мы получали ежедневные отчеты технических специалистов ENTSO-E, подтверждающих: экспорт украинской электроэнергии в синхронизированной с континентальной Европой энергосети происходит стабильно, негативного влияния на систему нет", - написал он в соцсети в четверг.

Кудрицкий отметил, что увеличение экспорта начнется с 30 июля.

"Укрэнерго" уточнило, что аукцион по выкупу межгосударственного сечения для экспорта на 30 июля – по 125 МВт в Румынию и Словакию – состоится в четверг.

Как сообщалось, коммерческий экспорт украинской электроэнергии в Европу осуществляется с 30 июня в Румынию, с 7 июля он был разрешен в Словакию, по 50МВт в каждом направлении.

ENTSO-E Украина
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