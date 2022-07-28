H&M заявила о возобновлении работы магазинов бренда в Белоруссии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер одежды H&M Group (H&M) возобновит работу своих магазинов в Белоруссии, сообщается в официальном ВК-аккаунте компании в республике.

"Уважаемые покупатели, магазины H&M в Беларуси возобновят работу в августе", - говорится в сообщении.

Точная дата не называется.

Как сообщалось, в марте H&M решила свернуть бизнес в России. Одновременно с этим было объявлено о приостановке работы магазинов бренда в Белоруссии.

Группа H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.