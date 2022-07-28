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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Украина в 2022 году снизит добычу газа почти на 7% до 18,5 млрд куб. м

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Украина планирует в 2022 году добыть 18,5 млрд куб. м газа, что на 6,6% (1,3 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году, сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"Исходя из объемов фактической добычи, которые есть сегодня, прогнозный объем за этот год – приблизительно 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь", - сказал он СМИ.

Колесник уточнил, что в настоящее время суточная добыча газа в стране составляет 49,5 млн куб. м, тогда как в феврале она была около 55 млн куб. м. При этом компании пока не могут полноценно осуществлять новое бурение и капремонт скважин, а только поддерживать обслуживание существующего скважинного фонда.

По словам замминистра, оценка потребления газа на 2022 год составляет около 21 млрд куб. м. Он уточнил, что этот прогноз основан на расчетах спроса в предыдущие годы.

Как сообщалось, добыча природного газа на Украине в 2021 году составила 19,8 млрд куб. м, в том числе частными компаниями – 5 млрд куб. м.

Украина
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