Закачка в ПХГ ЕС упала после остановки еще одного компрессора "СП-1"

Заявка "Газпрома" на транзит по Украине - 42,2 млн куб. м

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Выбытие компрессорных мощностей "Северного потока" из-за санкций Канады привело к сокращению темпов закачки газа в европейские хранилища.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на пятницу в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в четверг был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Украинская сторона также заявила, что при продолжении подачи газа из России на "Сохрановку" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины". Маршрут через Сохрановку обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прокачка газа по магистрали "Северный поток" 28 июля сократилась до 33 млн куб. м. Он способен перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, но прокачка сокращается в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 67,8%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (27 июля) составил 0,33 процентных пункта – это минимальный показатель с момента остановки СП1 на профилактику. Темп закачки упал из-за сокращения прокачки газа по "Северному потоку".

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в четверг сократилась до 7,6% от энергобаланса по ЕС после локального 2-недельного пика в 16,2% в понедельник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В пятницу и субботу ситуация немного исправится, но в последующие дни опять в прогнозе очень слабый ветер.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" взлетели до $2110 за тысячу кубометров. В Азии цены увеличились вслед за европейскими - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1483.

Европейские терминалы по приему СПГ среднем в июле загружены на 70% при 63% за июнь. Регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии уступают европейским.