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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Молдавию не пустили Киркорова

В Молдавию не пустили Киркорова
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пограничная полиция Молдавии запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пограничной полиции, в ночь на пятницу Киркоров прилетел в Кишинев рейсовым самолетом из Стамбула. На пограничном контроле в VIP-зале кишиневского аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию.

"В Международном аэропорту Кишинева было принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", - говорится в сообщении пограничной полиции, опубликованном на сайте ведомства.

На прошлой неделе сообщалось о том, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии "Шор" Марины Таубер о незаконном финансировании партии "Шор". Согласно материалам дела, в июне Киркоров получил от лидеров партии $200 тыс. за концерт в Кишиневе, который впоследствии был отменен властями. Еще $60 тыс. за концерт получил рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц - иностранных агентов). Таубер была лишена депутатской неприкосновенности, в минувшие выходные она помещена под арест на 30 суток в следственном изоляторе Кишинева.

Молдавия Филипп Киркоров
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