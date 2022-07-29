Украина ввела мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон об установлении моратория на повышение тарифов на газ и тепло для населения, а также компенсации НАК "Нафтогаз Украины" разницы в тарифах.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, законопроект в пятницу поддержали 260 парламентариев.

"Мораторий будет действовать во время военного положения на Украине плюс шесть месяцев после. Запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на услуги по распределению природного газа, на тепловую энергию (ее производство, транспортировку), на услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды", - написал он.

В свою очередь, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев отметил, что принятый Радой закон создает условия для финансовой устойчивости предприятий теплоснабжения. При этом определены гарантии для хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения.

Ранее Железняк отмечал, что внесенные ко второму чтению правки в "газовые" законопроекты содержат на треть меньшие ожидания международной финансовой поддержки газового рынка Украины – 125 млрд гривен вместо 188 млрд грн.

Официальный курс на 29 июля - 36,57 грн./$1.