Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В результате крушения вертолета в Грузии погибли 8 человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, который потерпел крушение у горного курорта Гудаури.

Он также сообщил, что погиб и один иностранный турист, летевший на параплане вместе с инструктором, для помощи которым и была организована спасательная операция с участием вертолета.

Ранее в пятницу МВД сообщило, что "в ходе проводимой операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов вертолет пограничной службы потерял управление и упал на землю. На борту вертолета кроме членов экипажа находились спасатели и медики".

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен заявил об откровенном разговоре с Лавровым

Блинкен заявил об откровенном разговоре с Лавровым

Что произошло за день: пятница, 29 июля

Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ

Минфин США внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица из РФ

Власти Франции сочли крайне напряженной ситуацию в энергетике

Британия дала своим резидентам еще два месяца на сворачивание операций с Росбанком

Британия дала своим резидентам еще два месяца на сворачивание операций с Росбанком

Вертолет погранслужбы Грузии разбился в ходе спасательной операции

Украина ввела мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения

Завершен процесс перехода золотого рудника Кумтор в собственность Киргизии

Лидер Приднестровья выступил за признание независимости региона

Лидер Приднестровья выступил за признание независимости региона

В 93 из 96 департаментов Франции ограничено потребление воды

В 93 из 96 департаментов Франции ограничено потребление воды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });