Палубные самолеты авианосца США "Гарри Трумэн" провели полеты над Румынией

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 ВМС США с авианосца Harry Truman, находящегося в Средиземном море, провели учебные полеты в воздушном пространстве Румынии, сообщили в пятницу в НАТО.

В ходе учений, призванных "продемонстрировать взаимодействие и готовность к сдерживанию возможной агрессии", были задействованы также боевые самолеты из других стран НАТО, в том числе истребители F-16 ВВС Румынии, истребители Rafale и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции, и немецкие истребители Tornado, которые поднимались со своих баз. В рамках сценария учений, которые проходили накануне, эти силы противостояли действиям бельгийских истребителей F-16, испанских истребителей F-18, а также французским системам ПВО. В учениях также принимали военные из Великобритании.

В настоящее время авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman осуществляет операции к западу от Балкан в районе Адриатического моря.