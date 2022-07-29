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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Взрыв произошел на стадионе в Кабуле во время матча по крикету

Местные СМИ сообщают об одном погибшем и 12 раненых

Взрыв произошел на стадионе в Кабуле во время матча по крикету
Архивное фото
Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Афганские СМИ сообщают о взрыве на Кабульском международном стадионе во время соревнований по крикету.

"В больницу скорой помощи доставлены один погибший и 12 раненых в результате сегодняшнего взрыва на поле для игры в крикет", - сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на представителя медучреждения.

Также о взрыве сообщается на информационных ресурсах Организации объединенных наций.

"Согласно первоначальным сообщениям, около 16:10 во время матча между (командами) Band-e-Amir Dragons и Pamir Zalmi произошел взрыв на трибуне Международного крикетного стадиона в Кабуле в столичном районе Чаман-Хозори", - говорится в сообщении на сайте организации.

Заместитель специального представителя генерального секретаря ООН и координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров осудил нападение, совершенное на стадионе.

"Я решительно осуждаю нападение, совершенное сегодня днем на Международном крикетном стадионе в Кабуле, нападения на население и спортивные объекты строго запрещены, я призываю к тщательному и прозрачному расследованию, виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Алакбаров, чьи слова цитирует сайт ООН.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.

Афганистан Кабул
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