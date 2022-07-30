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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:37

До 19 увеличилось число погибших в результате наводнения в Кентукки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В американском штате Кентукки в результате наводнения, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 19 человек, шестеро из них дети, сообщает NBC News.

Президент Джо Байден в пятницу опубликовал заявление о крупном стихийном бедствии в Кентукки и приказал направить федеральную помощь в "районы, пострадавшие от сильных штормов, наводнений, оползней и селей". Такую помощь днем ранее запрашивал губернатор штата Энди Бешир.

На данный момент неизвестно, сколько еще людей считаются пропавшими без вести. Ранее, когда была подтверждена смерть 15 человек, Бешир предположил, что число погибших может вырасти вдвое.

По словам губернатора, на данный момент спасены 294 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

Более 23 000 человек в штате остались без электричества, а во многих округах нет воды, добавил он. Кроме того, в штате заблокировано почти 30 дорог.

Телеканал отмечает, что наводнение может угрожать 3 миллионам человек в Кентукки, Западной Вирджинии, некоторых частях северо-восточного Теннесси, юго-западной Вирджинии и нескольких округах на юге Огайо. Ожидается, что на выходных дожди продолжатся: в выходные в восточном Кентукки может выпасть от 2 до 4 дюймов осадков (примерно от 5 до 10 сантиметров).

США Кентукки
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