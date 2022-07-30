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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

Дома и общежитие АЭС повреждены в результате удара ВСУ по Энергодару

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины с использованием беспилотников нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

Он написал в своем телеграм-канале, что в результате удара уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС. Люди не пострадали.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Хроника 24 февраля – 30 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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