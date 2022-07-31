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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Главнокомандующий ВМС Южной Кореи нанесет визит в США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий военно-морскими силами Южной Кореи Ли Чон Хо совершит недельный визит в США для обсуждения вопросов военного сотрудничества и обменов, сообщила в воскресенье пресс-служба ВМС страны.

"Ли Чон Хо совершит недельный визит на Гавайи и в Вашингтон. В ходе визита у него запланированы встречи с министром ВМС США Карлосом дель Торо, командующим Индо-Тихоокеанским командованием США Джоном Акилино, а также другими высокопоставленными военными чиновниками", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны "планируют обсудить вопросы укрепления военного сотрудничества и безопасность в океане".

Как сообщалось ранее, главы министерств обороны Южной Кореи и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне договорились расширить практику проведения совместных военных учений и возобновить стратегический диалог по вопросам сдерживания.

"Министры договорились объединить совместные военные учения двух стран во второй половине 2022 года с учениями ВС Республики Корея и продолжить укрепление позиций сдерживания, включая систему противоракетной обороны и стратегические активы США, развернутые на Корейском полуострове", - говорилось в пресс-релизе министерства обороны РК по итогам встречи.

В нем отмечалось, что министры двух стран согласились с тем, что состояние безопасности на Корейском полуострове является крайне серьезным из-за "продолжающихся провокаций" Северной Кореи, и подчеркнули, что альянс Южной Кореи и США будет только укрепляться перед лицом "провокаций" КНДР.

Ли Чжон Соп и Остин предупредили, что "Южная Корея и США совместно примут жесткие меры против северокорейского ядерного испытания", о подготовке к которому ранее сообщала южнокорейская разведка.

29 июля командующий вооруженными силами США в Южной Корее генерал Пол Лакамера заявил, что военный альянс США и Южной Кореи имеет большое значение и должен обеспечивать "стратегическую глубину" для решения любых глобальных проблем, включая северокорейскую.

"Я вижу возможность для нашего союза расширить свое влияние и стать глобальным всеобъемлющим стратегическим альянсом за пределами Корейского полуострова", - процитировало "Ренхап" заявление генерала на ужине в Вашингтоне по случаю 69-й годовщины окончания Корейской войны.

Ли Чон Хо Южная Корея
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