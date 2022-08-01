Минобороны РФ заявило об уничтожении пусковой установки Harpoon близ Одессы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили пусковую установку противокорабельного комплекса Harpoon в районе населенного пункта Великий Дальник в пригороде Одессы.

Кроме того, российские военные нанесли авиаудар по расположенному в Харькове заводу "Украинские энергетические машины", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

"В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS", - сказал он.

По словам представителя министерства, потери украинской стороны составили 53 человека - военные и иностранные наемники.

"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады", - сказал Конашенков. Этим авиаударом уничтожено до 200 военных и семь единиц бронетехники, добавил он.

В Минобороны РФ заявили о случаях массового дезертирства украинских военнослужащих на Харьковском и Запорожском направлении "из-за больших безвозвратных потерь".

Конашенков также заявил о нанесении ударов по украинским складам боеприпасов в ДНР и центру обеспечения горюче-смазочными материалами в Никополе в Днепропетровской области. Удары также были нанесены по 239 скоплениям военнослужащих и военной техники.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Уманское Донецкой народной республики уничтожена артиллерийская батарея ВСУ", - добавил он.

По заявлениям Конашенкова, также были подавлены восемь взводов реактивных систем залпового огня "Град", и шесть артиллерийских и минометных взводов ВСУ на территории ДНР.

По словам Конашенкова, Российские средства ПВО также за сутки сбили девять украинских беспилотников в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

Всего по данным Минобороны РФ, в ходе военной операции на Украине был уничтожен 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотников, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и бронемашин, 778 боевых машин РСЗО, 3234 артиллерийских орудия и миномета а также 4621 автомобиль.