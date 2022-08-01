Украина в июле увеличила экспорт агропродукции на 12%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Украина в июле 2022 года экспортировала 3 млн тонн продукции АПК в обход морпортов страны, что на 12% больше, чем в июне, сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в соцсети.

Экспорт зерновых за прошлый месяц увеличился на 21% - до 1,7 млн тонн, на кукурузу пришлось 69% поставок, на пшеницу - 22%, ячмень - 9%.

Экспорт масличных культур возрос на 7% - до 597,2 тыс. тонн (на подсолнечник пришлось 61% поставок, рапс - 19%, сою - 9%). Экспорт растительного масла сохранился на июньском уровне - 297,1 тыс. тонн (на подсолнечное масло пришлось 94% экспорта, соевое- 6%).

Экспорт подсолнечного и соевого жмыха и шрота в июле составил 185,9 тыс. тонн (рост на 34%).

"Хотя положительная динамика экспорта наблюдается, однако цены на внутреннем рынке на зерновые культуры продолжают снижаться. На них давит избыточное предложение как урожая прошлого года, так и поступление нового урожая при значительно меньших темпах роста экспорта", - говорится в сообщении УКАБ.

Как сообщалось, до начала военной операции Украина ежемесячно экспортировала до 5 млн тонн сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева.

Со ссылкой на Минобороны России сообщалось, что первый сухогруз с украинским зерном вышел 1 августа утром из порта Одессы, во вторник он прибудет в Стамбул.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.