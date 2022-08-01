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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Northrop Grumman получил оборонный контракт на $3,3 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американский военный подрядчик Northrop Grumman Corp получил от Агентства противоракетной обороны (MDA) контракт на поставку вооружений для наземной системы противоракетной обороны для перехвата ракет на среднем участке траектории (GMD).

Сумма контракта составляет до $3,29 млрд, говорится в пресс-релизе Northrop Grumman.

В рамках контракта компания будет разрабатывать новые функции для системы GMD и осуществлять их внедрение и поддержку.

Акции Northrop Grumman дешевеют на 0,5% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 23%, до $74,44 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 13,7%.

Northrop Grumman США
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