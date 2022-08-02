США считают, что ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В администрации США считают, что сумели в результате удара беспилотника в Афганистане ликвидировать лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири, сообщает Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"На выходных США устранили лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в результате удара беспилотника, сообщили два источника, получившие информацию об операции", - пишет издание.

Кроме того, Politico приводит слова неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США, заявившего, что "на выходных США провели контртеррористическую операцию против важной мишени "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане. Операция прошла успешно, мирные жители не пострадали".

Со своей стороны, Associated Press отмечает, что изначально в Вашингтоне начали получать сведения о том, что аз-Завахири мертв, еще в воскресенье, однако не стали сразу об этом объявлять, так как проверяли информацию.

Ожидается, что через несколько часов президент США Джо Байден обратится к соотечественникам и сообщит о том, как прошла контртеррористическая операция в Афганистане.