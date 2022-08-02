Российский военный погиб при крушении вертолета миссии ООН в Конго

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гражданин погиб при крушении вертолета с миротворцами в Демократической республике Конго, Москва рассчитывает на обстоятельное расследование инцидента. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем нападение протестующих 25-26 июля на объекты миссии ООН по стабилизации в ДРК в провинции Северное Киву. В результате серии атак погибли трое миротворцев из Индии и Марокко, еще несколько были ранены", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

"Мы рассчитываем, что властями ДРК будем проведено обстоятельное расследование в отношении этого инцидента, а также произошедшего ранее крушения вертолета миссии ООН по стабилизации в ДРК, в числе экипажа которого погиб и российский гражданин – старший группы российских военных наблюдателей, подполковник Алексей Мизюра", - отметила она.

Москва призывает руководство миссии ООН и правительство страны принять дополнительные меры для повышения безопасности миротворцев, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.