Российские туристы стали лидерами по турпотоку в Анталью в июле

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В январе-июле 2022 года Анталью посетили 6,7 млн иностранных туристов: лидером по турпотоку за этот период стала Германия, однако в июле больше всего путешественников приехало из России, сообщило издание Turizm Guncel со ссылкой на власти провинции.

"Согласно статистике, число туристов, прилетевших в Анталью с 1 января по 30 июля 2022 года, выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,68 млн человек. В июле только воздушным транспортом в Анталью прибыли 2,4 млн иностранных гостей", - говорится в публикации.

По данным издания, за семь месяцев лидировали туристы из Германии по количеству прибытий, а в июле лидером турпотока стала Россия. "Если по количеству путешественников, прибывших в Анталью в январе-июле, на первом месте были немцы, то в июле первое место заняли россияне с 489,7 тыс. туристов. На втором месте Германия с 408,5 тыс., на третьем - Англия - 182,5 тыс.", - сообщил портал.

Всего за семь месяцев с начала года провинцию Анталья посетили 1,36 млн туристов из Германии, 1,27 млн путешественников из России и 617,4 тыс. гостей из Англии. В десятку вошли Польша (392,1 тыс.), Нидерланды (236,1 тыс.), Казахстан (212,5 тыс.), Румыния (155,6 тыс.), Израиль (138,6 тыс.), Дания (125,3 тыс.) и Чехия (119,7 тыс.).