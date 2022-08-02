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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Санкционный список Минфина США пополнился целым рядом фамилий крупных российских бизнесменов, а также несколькими компаниями.

Согласно сообщению OFAC, в SDN List во вторник включены Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший.

Также под американскими санкциями отныне находятся ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК, ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), фонд "Сколково".

Производители удобрений "ФосАгро" и "ЕвроХим", а также аэропорт "Шереметьево" не затронуты блокирующими санкциями, которые были введены в отношении связанных с ними бизнесменов, говорится в разъяснениях OFAC.

OFAC в обновленных ответах на часто задаваемые вопросы отмечает, что Гурьевы, Мельниченко и Пономаренко не контролируют соответственно "ФосАгро", "ЕвроХим" и "Шереметьево", и санкции на них не распространяются.

США
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