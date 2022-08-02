Случайно пересекший армянскую границу азербайджанский военный возвращен на родину

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Ереван передал Баку военнослужащего ВС Азербайджана, пересекшего армяно-азербайджанскую границу 23 июля, сообщает Минобороны республики во вторник.

"23 июля в приграничной зоне Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ) был обнаружен пересекший границу военнослужащий ВС Азербайджана, рядовой Камиз Ибаев. Выяснилось, что он заблудился", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что во вторник, 2 августа, азербайджанский военный был передан Баку при содействии командования размещенного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.