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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В МИД заявили о риске ядерного конфликта из-за "гибридной военной кампании" против РФ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Развязанная против России "гибридная военная кампания" может привести к вооруженному конфликту между странами, обладающими ядерным арсеналом, заявил представитель МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая во вторник на Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами", - цитирует Вишневецкого постпредство РФ при ООН на своем сайте.

Он отметил, что рост напряженности сопровождается кризисом системы контроля над вооружениями, "масштаб которого не имеет прецедентов в новейшей истории".

"Россия последовательно вносит весомый практический вклад в освобождение мира от угрозы, которую несет ОМУ (оружие массового уничтожения - ИФ). Мы неизменно привержены благородной цели построения мира, свободного от ядерного оружия", - заверил дипломат.

По его словам, после 1980-х годов "потенциал стратегических вооружений России был сокращен на 85%". Так, выполняя обязательства по Договору о СНВ, подписанному в 2010 году, Москва сократила арсенал "даже ниже установленных предельных уровней".

Вишневецкий напомнил, что по инициативе российской стороны в феврале 2021 года Договор о СНВ был продлен на пять лет, а в июле того же года президенты России и США инициировали комплексный диалог по стратегической стабильности.

"Однако позитивные наработки оказались девальвированы курсом США на игнорирование "красных линий" России в области безопасности. Оказанный же нами отпор этому деструктивному курсу Вашингтон использовал как предлог для "заморозки" стратдиалога", - посетовал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Вишневецкий отметил, что в результате прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) процесс ядерного разоружения мира был отброшен на 30 лет назад. Москва выступает против возобновления "новой губительной гонки ракетно-ядерных вооружений" и не будет размещать "ранее запрещенные по ДРСМД системы в тех регионах, где не будут развертываться такие средства американского производства", добавил он.

Дипломат выразил мнение, что мировому сообществу "предстоит серьезно подумать над тем, как придать процессу ядерного разоружения многосторонний характер" и призвал вовлечь в диалог "все государства, обладающие военными ядерными потенциалами".

"В складывающейся ситуации как никогда важно сдержанное и ответственное поведение ядерных держав. Российская Федерация твердо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - резюмировал Вишневецкий.

Россия Игорь Вишневецкий ДНЯО ДРСМД
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