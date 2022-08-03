Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из РФ

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против России, запретив импорт золота из России, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу "запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России".

"Любые услуги, связанные с этими товарами, также запрещены", - отмечается в заявлении.

Швейцария также ввела санкции против Сбербанка, заморозив его активы.

При этом, в тексте заявления указано, что "ни одни из санкций, введенных против России, не направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между третьими странами и Россией". В правительстве Швейцарии добавили, что, как и ЕС, сделали два исключения для операций, связанных с такой продукцией и с транспортировкой нефти в третьи страны.

21 июля Евросоюз ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении России из-за событий на Украине. Новый пакет санкций предусматривал, в частности, запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".