Близ столицы Исландии началось извержение вулкана

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, в последний раз он извергался в сентябре 2021 года, сообщают в среду исландские СМИ.

Вулкан располагается в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

"Магма вышла на поверхность на полуострове Рейкьянес впервые с сентября прошлого года", - передают СМИ.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.