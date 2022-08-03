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NASA рассматривает 29 августа как основную дату для запуска лунной ракеты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает 29 августа как основную дату для запуска ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion к Луне в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"), сообщил представитель управления, руководитель программы Artemis Майк Сарафин.

"29 августа - наша основная дата, мы зарезервировали на неё Восточный полигон", - сказал Сарафин в ходе брифинга, посвящённого лунной миссии США Artemis 1.

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Он отметил, что если ракету не получится запустить в намеченную дату, то следующее стартовое окно откроется 2 сентября, также управление зарезервировало полигон на 5 сентября.

Представительница NASA Чарли Блэквелл-Томпсон добавила, что ракета с кораблём будут доставлены на стартовую площадку 18 августа, после чего начнутся предстартовая подготовка ракеты и заправка её баков топливом.

По данным NASA, ракета-носитель будет запущена со стартового комплекса 39B Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне, на орбите которой он пробудет несколько недель. Если старт состоится 29 августа, то миссия продлится 42 дня, а спускаемая капсула приводнится в Атлантике 10 октября.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

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По плану американского космического ведомства, за первой миссией программы Artemis последуют другие. В 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике. В рамках миссии Artemis 3, которая планируется на 2025 год, на поверхность Луны должны будут высадиться американские астронавты.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года, американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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