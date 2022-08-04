Ученым удалось восстановить работу сердца свиньи через час после смерти

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ученые медицинской школы Йельского университета восстановили кровообращение и клеточную активность в жизненно важных органах свиней через час после смерти, говорится в публикации в журнале Nature.

"Исследование ставит под сомнение идею о том, что смерть сердца, которая наступает при остановке кровообращения и насыщения кислородом, необратима, и поднимает этические вопросы об определении смерти", - говорится в публикации.

Исследователи подключили свиней, которые были мертвы в течение одного часа, к системе под названием OrganEx, которая прокачивала заменитель крови по всему телу животных. Вторая группа животных была подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а третья не получала никаких процедур, направленных на поддержание жизни.

"Раствор, содержащий кровь животных и 13 соединений, таких как антикоагулянты, замедлил разложение тел и быстро восстановил некоторые функции органов, такие как сокращение сердца и активность в печени и почках. Хотя OrganEx помог сохранить целостность некоторых тканей мозга, исследователи не наблюдали какой-либо скоординированной мозговой активности", - отмечается в публикации.

В то же время, хотя кислород начал поступать к тканям по всему телу животных, подключенных к OrganEx, а сканирование сердца обнаружило некоторую электрическую активность и сокращение, оно не было полностью перезапущено.

Исследователи также заметили, что печень свиней, подключенных к OrganEx, вырабатывала гораздо больше белка альбумина, чем печень животных из других групп. При этом клетки в каждом из жизненно важных органов свиней, подключенных к OrganEx, реагировали на глюкозу гораздо сильнее, чем у животных в других группах, что свидетельствует о запуске метаболизма.

Ученые также обнаружили, что больше генов, ответственных за клеточную функцию и восстановление, были активны во всех основных органах в группе OrganEx по сравнению с другими группами.

Кроме того, выяснилось, что только свиньи из группы OrganEx начали непроизвольно дергать головой, шеей и туловищем после инъекции контрастного красителя, который помог ученым визуализировать мозг животных. Это может быть связано с активностью спинного мозга, поскольку головной мозг активности в эксперименте на проявил.

Если результаты клеточного восстановления могут быть воспроизведены в конечном итоге на людях, однажды этот метод может быть использован для сохранения органов для трансплантации, которых не хватает, или даже для реанимации.

Также отмечается, что в 2019 году эта же группа ученых сумела инициировать клеточную активность лишенного тела мозга свиньи через четыре часа после смерти животного.